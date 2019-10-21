Погиб Тарас Кутовой: чем известен бывший министр

Тарас Кутовой трагически погиб 21 октября в авиакатастрофе на Полтавщине. Он был известным украинским политиком, нардепом и занимал должность министра аграрной политики в правительстве Гройсмана. Краткую биографию экс-чиновника – читайте в материале 24 канала.

Как погиб Тарас Кутовой?

Вертолет Robinson r44, пилотом которого был сам Кутовой, упал вблизи села Тарасенково на Полтавщине. Трагедия произошла около 16 часов, а бывший министр погиб на месте. По данным ГСЧС, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.

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Биография Тараса Кутового

Образование: отличник с тремя дипломами

Тарас Кутовой родился 25 февраля 1976 года в Киеве в семье педагогов. Отец преподавал в Национальном экономическом университете и Институте математики Национальной академии наук Украины, а мама была учителем математики. Поэтому неудивительно, что сын полюбил науку, был отличником и получил аж три высших образования.

Учился Кутовой в Киевском естественно-научном лицее № 145. В 1992 году закончил его с отличием.

Высшее образование пошел получать в Национальную академию СБУ по специальности "правоведение". Окончил ее в 1997 году также с отличием.

Второе высшее образование получил по специальности экономист-международник в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Третий диплом о базовом высшем образовании получил в 2002 году после окончания Международного института менеджмента. Там Кутовой получил степень магистра бизнес-администрирования и стал кандидатом экономических наук.

Карьера аудитора и финансиста

Работать Кутовой начал в 1998 году в Международном фонде "Возрождение". Он устроился туда на должность заместителя главного аудитора проектов.

Уже через год, в 1999 году, Кутовой получил работу в фонде "Шаг за шагом" – совместном проекте "Возрождения" и американского "Центра развития ребенка".

В 2004 году он перешел работать финансовым директором в ЗАО "Инвестиционная компания XXI века". Эта компания активно скупала земельные участки в Киеве, а затем занималась их застройкой.

В 2010 году Кутовой стал президетом "Компании" Райз", а в 2011 – управляющим директором представительства "А1 Глобал Холдингс Лимитед".

К слову, в 2007 году Международный институт Адама Смита признал Кутового лучшим финансовым директором Украины. В следующем году он вошел в десятку лучших финансистов Украины по версии журнала "Компаньон".

Поход в политику: от нардепа до министра

Работа в Раде

Политическая деятельность Тараса Кутового началась в 2012 году с "Союза Спасения Села". В том же году он прошел нардепом в Верховную Раду от одномандатного округа №151 в Полтавской области. В парламенте Кутовой стал членом фракции "Удар".

Кутовой работал в Раде 7 созыва первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений, был членом Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Во второй раз прошел в Верховную Раду в 2014 году по этому же округу, но уже как беспартийный кандидат. В парламенте присоединился к "Блоку Петра Порошенко", где впоследствии стал заместителем фракции.

В Раде 8 созыва Кутовой уже возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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Работа в Кабмине

В 2016 году Тарас Кутовой перешел работать в правительство Владимира Гройсмана, в частности, возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. За время работы в правительстве разработал план реформирования агропромышленного комплекса Украины, получивший название "Стратегия 3+5".

Через два года, в 2018-м, ушел с должности министра из-за желания вернуться в бизнес. Однако, неофициальной причиной его отставки могли быть серьезные разногласия с Гройсманом.

Личная жизнь: два брака и дети

Тарас Кутовой был из многодетной семьи. Имеет брата и три сестры.

Политик был дважды женат. От первого брака у него осталась дочь Соломия.

Во второй раз женился на тележурналистке Антонине Гапченко. У них родилось двое детей – дочь и сын.