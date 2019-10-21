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      Погиб Тарас Кутовой: реакция коллег и политиков

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      Политики и коллеги выражают соболезнования в связи с гибелью Кутового
      Политики и коллеги выражают соболезнования в связи с гибелью Кутового / Коллаж 24 канала

      На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Украинские политики вспоминают, каким был экс-чиновник, и выражают слова соболезнования его родным.

      Вертолет Robinson r44, пилотом которого был сам Кутовой, упал в селе Тарасенков на Полтавщине вечером 21 октября. Бывший министр погиб на месте.

      Важно: На Полтавщине упал вертолет с экс-министром аграрной политики Кутовым: он погиб – фото

      На трагическую смерть Кутового уже отреагировали его коллеги и ряд украинских политиков.

      Трагически погиб мой коллега Тарас Кутовой. Ты навсегда остался молодым. Пусть земля тебе будет пухом,
      – написал экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

       

       

      Бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов отметил, что не может поверить в смерть Кутового. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего коллеги.

       

      Бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук отметил, что Кутовой погиб в авиакатастрофе на его родной Полтавщине.

      "На моей родной Полтавщине погиб народный депутат предыдущих созывов, экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Лично знал Тараса. После отставки он отошел от активной политики... Соболезнования родным и близким! Царство Небесное", – написал Мосийчук.

       

      Бывшая депутат от "Удара" Оксана Продан рассказала, что у Кутового было много планов и всегда был оптимистом. Ей трудно поверить в его гибель и это "очень больно".

       

       

      Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что Кутовой был его другом. Он также выразил слова соболезнования в связи с гибелью бывшего министра.

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Павел Розенко Кабинет Министров Украины авиация Игорь Мосийчук Владимир Гройсман Потери Погибель Тараса Кутового Игорь Жданов
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