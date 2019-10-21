Погиб Тарас Кутовой: реакция коллег и политиков

На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Украинские политики вспоминают, каким был экс-чиновник, и выражают слова соболезнования его родным.

Вертолет Robinson r44, пилотом которого был сам Кутовой, упал в селе Тарасенков на Полтавщине вечером 21 октября. Бывший министр погиб на месте.

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На трагическую смерть Кутового уже отреагировали его коллеги и ряд украинских политиков.

Трагически погиб мой коллега Тарас Кутовой. Ты навсегда остался молодым. Пусть земля тебе будет пухом,

– написал экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий... Ти назавжди залишився молодим... Хай земля тобі буде пухом. pic.twitter.com/tmukbExPzm — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 21, 2019

Бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов отметил, что не может поверить в смерть Кутового. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего коллеги.

Бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук отметил, что Кутовой погиб в авиакатастрофе на его родной Полтавщине.

"На моей родной Полтавщине погиб народный депутат предыдущих созывов, экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Лично знал Тараса. После отставки он отошел от активной политики... Соболезнования родным и близким! Царство Небесное", – написал Мосийчук.

Бывшая депутат от "Удара" Оксана Продан рассказала, что у Кутового было много планов и всегда был оптимистом. Ей трудно поверить в его гибель и это "очень больно".

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что Кутовой был его другом. Он также выразил слова соболезнования в связи с гибелью бывшего министра.