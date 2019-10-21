Загинув Тарас Кутовий: реакція колег та політиків

На Полтавщині в авіакатастрофі загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Українські політики згадують, яким був ексчиновник, та висловлюють слова співчуття його рідним.

Вертоліт Robinson r44, пілотом якого був сам Кутовий, впав у селі Тарасенково на Полтавщині надвечір 21 жовтня. Колишній міністр загинув на місці.

Важливо: На Полтавщині впав вертоліт з ексміністром аграрної політики Кутовим: він загинув, – фото

На трагічну смерть Кутового вже відреагували його колеги та низка українських політиків.

Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий. Ти назавжди залишився молодим. Хай земля тобі буде пухом,

– написав експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий... Ти назавжди залишився молодим... Хай земля тобі буде пухом. pic.twitter.com/tmukbExPzm — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 21, 2019

Колишній міністр молоді та спорту Ігор Жданов відзначив, що не може повірити у смерть Кутового. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого колеги.

Колишній нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук зауважив, що Кутовий загинув в авіакатастрофі на його рідній Полтавщині.

"На моїй рідній Полтавщині загинув народний депутат попередніх скликань, ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий. Особисто знав Тараса. Після відставки він відійшов від активної політики... Співчуття рідним та близьким! Царство Небесне!", – написав Мосійчук.

Колишня депутатка від "Удару" Оксана Продан розповіла, що Кутовий мав багато планів і завжди був оптимістом. Їй важко повірити в його загибель і це "дуже боляче".

Ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко зауважив, що Кутовий був його другом. Він також висловив слова співчуття через загибель колишнього міністра.

Хто такий Тарас Кутовий?Український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.



Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада прийняла її 21 травня 2013 року.