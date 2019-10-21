20:56
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Загинув Тарас Кутовий: реакція колег та політиків

      994 Читать новость на русском
      Політики та колеги висловлюють співчуття через загибель Кутового
      Політики та колеги висловлюють співчуття через загибель Кутового / Колаж 24 каналу

      На Полтавщині в авіакатастрофі загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Українські політики згадують, яким був ексчиновник, та висловлюють слова співчуття його рідним.

      Вертоліт Robinson r44, пілотом якого був сам Кутовий, впав у селі Тарасенково на Полтавщині надвечір 21 жовтня. Колишній міністр загинув на місці.

      Важливо: На Полтавщині впав вертоліт з ексміністром аграрної політики Кутовим: він загинув, – фото

      На трагічну смерть Кутового вже відреагували його колеги та низка українських політиків.

      Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий. Ти назавжди залишився молодим. Хай земля тобі буде пухом,
      – написав експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

       

       

      Колишній міністр молоді та спорту Ігор Жданов відзначив, що не може повірити у смерть Кутового. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого колеги.

       

      Колишній нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук зауважив, що Кутовий загинув в авіакатастрофі на його рідній Полтавщині.

      "На моїй рідній Полтавщині загинув народний депутат попередніх скликань, ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий. Особисто знав Тараса. Після відставки він відійшов від активної політики... Співчуття рідним та близьким! Царство Небесне!", – написав Мосійчук.

       

      Колишня депутатка від "Удару" Оксана Продан розповіла, що Кутовий мав багато планів і завжди був оптимістом. Їй важко повірити в його загибель і це "дуже боляче".

       

       

      Ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко зауважив, що Кутовий був його другом. Він також висловив слова співчуття через загибель колишнього міністра.

       

      Хто такий Тарас Кутовий?Український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.

      Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада прийняла її 21 травня 2013 року.

      blog_ava
      "95 квартал" прокоментував скандальний номер про підпал будинку Гонтаревої
      сьогодні
      10418
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Втрати Новини України Кабінет Міністрів України Загибель Тараса Кутового Новини політики Володимир Гройсман Ігор Мосійчук авіація Павло Розенко Ігор Жданов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
      сьогодні , 19:14 Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
      Ірина Вихрущ 7196
      Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      сьогодні , 17:52 Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      Микола Давидюк 3438
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 17:35 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 355
      Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      сьогодні , 16:30 Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      Ярослав Голобородько 1997
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сьогодні , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук