На Полтавщині впав вертоліт з ексміністром аграрної політики Кутовим: він загинув, – фото

Вертоліт впав у селі Тарасенково на Полтавщині. Пілотом гвинтокрила був сам Кутовий. Чоловік загинув на місці.

Про це інформує "Цензор.нет" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

В результаті аварії загинув пілот. Обставини інциденту з’ясовуємо,

– повідомили правоохоронці.

Хто такий Тарас Кутовий? Український політик, нардеп 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Був автором постанови щодо відзначення на державному рівні 80-річчя з дня народження поета та журналіста Василя Симоненка, яку Верховна Рада прийняла 21 травня 2013 року.



У 2016 році долучився до культурно-історичного проєкту, ініційованого телеведучою Ольгою Герасим'юк, зі збереження та реставрації мережі шкіл Лохвицького земства, зведених за проєктом архітектора Опанаса Сластіона з 1912 по 1916 роки.



Унікальність цих споруд полягає в тому, що вони є яскравими прикладами українського модерну, але нині не обліковані жодним чином як пам'ятки, а деякі з них навіть не мають балансоутримувачів.



Працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю. Сиротою залишилась донька Соломія 2007 року народження.

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