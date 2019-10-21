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      На Полтавщині впав вертоліт з ексміністром аграрної політики Кутовим: він загинув, – фото

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      Загинув Тарас Кутовий - вертоліт з ним розбився 21 жовтня 2019 - фото
      Місце аварії гвинтокрила / Цензор.нет

      Вертоліт впав у селі Тарасенково на Полтавщині. Пілотом гвинтокрила був сам Кутовий. Чоловік загинув на місці.

      Про це інформує "Цензор.нет" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

      В результаті аварії загинув пілот. Обставини інциденту з’ясовуємо,
      – повідомили правоохоронці.

      Хто такий Тарас Кутовий? Український політик, нардеп 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Був автором постанови щодо відзначення на державному рівні 80-річчя з дня народження поета та журналіста Василя Симоненка, яку Верховна Рада прийняла 21 травня 2013 року.

      У 2016 році долучився до культурно-історичного проєкту, ініційованого телеведучою Ольгою Герасим'юк, зі збереження та реставрації мережі шкіл Лохвицького земства, зведених за проєктом архітектора Опанаса Сластіона з 1912 по 1916 роки.

      Унікальність цих споруд полягає в тому, що вони є яскравими прикладами українського модерну, але нині не обліковані жодним чином як пам'ятки, а деякі з них навіть не мають балансоутримувачів.

      Працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю. Сиротою залишилась донька Соломія 2007 року народження.

      Новина доповнюється..

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      Теги: Новини України
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