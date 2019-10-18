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      В Арсенія Яценюка помер батько

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      Помер батько Арсенія Яценюка – Петро
      Помер батько Арсенія Яценюка – Петро / novosti.in.ua

      У Чернівцях 17 жовтня помер Петро Яценюк – батько колишнього прем'єр-міністра України та голови "Народного фронту" Арсенія Яценюка.

      Батько Яценюка хворів і перебував на лікуванні. Він пішов із життя у віці 78 років. 

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      "Багато з нас знали Петра Івановича особисто. Він був надзвичайно ерудованою і талановитою людиною, мужнім і сильним чоловіком, життєрадісним і надзвичайно добрим, він заряджав своїм оптимізмом і був прикладом для багатьох поколінь своїх студентів", – написав "Народний фронт" у фейсбуці.

      Члени партії висловили співчуття рідним та близьким Петра Яценюка.

      Слова співчуття висловлюють і колишні студенти та колеги Петра Яценюка. Вони відзначають, що він був порядним і добрим викладачем.

      Ким був Петро Яценюк? Український історик, кандидат історичних наук, доцент. Заслужений працівник освіти України. Був викладачем Чернівецького державного університету, в якому працював з 1974 року.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Арсеній Яценюк Втрати Новини Чернівців Народний фронт
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