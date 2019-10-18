У Арсения Яценюка умер отец

В Черновцах 17 октября умер Петр Яценюк – отец бывшего премьер-министра Украины и главы "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Отец Яценюка болел и находился на лечении. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.

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"Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым человеком, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов", – написал "Народный фронт" в фейсбуке.

Члены партии выразили соболезнования родным и близким Петра Яценюка.

Слова соболезнования выражают и бывшие студенты и коллеги Петра Яценюка. Они отмечают, что он был порядочным и добрым преподавателем.

Кем был Петр Яценюк?

Украинский историк, кандидат исторических наук, доцент. Заслуженный работник образования Украины. Был преподавателем Черновицкого государственного университета, в котором работал с 1974 года.