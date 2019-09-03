В семье Юлии Тимошенко случилось горе, – нардеп
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пропустила второе заседание Верховной Рады и голосование за снятие депутатской неприкосновенности по семейным обстоятельствам. У нее умерла двоюродная сестра.
Официальной причины отсутствия Тимошенко в парламенте не было. Однако, ее однопартиец Валентин Наливайченко рассказал журналистам в кулуарах Рады, что депутат не пришла на заседание по семейным обстоятельствам.
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Бывший глава СБУ также пообещал, что впоследствии лидер "Батькивщины" сама объяснит ситуацию и причину своего отсутствия.
Насколько мы знаем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования .. Такова жизнь. Она, к сожалению, каждого из нас не обходит,
– сказал Наливайченко.
Впоследствии стало известно, что у нардепа умерла двоюродная сестра – Татьяна Шарапина. Она была дочерью тети Тимошенко Антонины Ульяхиной, которая является главой Днепропетровской областной организации ВО "Батькивщина".
Сегодня, 3 сентября, в Днепре состоялись похороны Татьяны Шарапиной. Поэтому, вероятно, что Тимошенко присутствовала на траурной церемонии и поэтому пропустила заседание Рады.
К слову, депутаты Верховной Рады 9-го созыва во время заседании 3 сентября отменили депутатскую неприкосновенность. Не поддержали законопроект только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", один внефракционный, а трое нардепов из "Европейской Солидарности" воздержались от голосования.
Члены "Батькивщины" поддержали снятие депутатского иммунитета единогласно. Только Тимошенко не присутствовала на голосовании.
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