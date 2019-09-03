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      У сім'ї Юлії Тимошенко сталося горе, – нардеп

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      У сім'ї Тимошенко сталося горе
      У сім'ї Тимошенко сталося горе / Фото з Facebook

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропустила друге засідання Верховної Ради і голосування за зняття депутатської недоторканності через сімейні обставини.

      Офіційної причини відсутності Тимошенко у парламенті не було. Проте, її однопартієць Валентин Наливайченко розповів журналістам у кулуарах Ради, що депутатка не прийшла на засідання через сімейні обставини.

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      Колишній глава СБУ також пообіцяв, що згодом лідерка "Батьківщини" сама пояснить ситуацію і причину своєї відсутності.

      Наскільки ми знаємо, у її родині горе. І за сімейними обставинами Юлія Володимирівна сьогодні не з нами. Але наші щирі співчуття.. Таке життя. Воно, на жаль, кожного з нас не оминає,
      – сказав Наливайченко.

      До слова, депутати Верховної Ради 9-го скликання під час засідання 3 вересня скасували депутатську недоторканність. Не підтримали законопроєкт лише представники "Опозиційної платформи – За життя", один позафракційний, а троє нардепів з "Європейської Солідарності" утрималися від голосування.

      Члени "Батьківщини" підтримали зняття депутатського імунітету одноголосно. Лише Тимошенко не була присутня на голосуванні.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Зняття недоторканності Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Валентин Наливайченко
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