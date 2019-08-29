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      Тимошенко визначилась, чи піде в опозицію до "Слуги народу"

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      "Батьківщина" не піде ні в коаліцію, ні в опозицію
      "Батьківщина" не піде ні в коаліцію, ні в опозицію / Tymoshenko.ua

      "Батьківщина" вирішила не переходити в опозицію до чинної влади. Однак лідерка фракції та її однопартійці все одно мають намір працювати поза межами більшості.

      Фракція працюватиме для того, аби "усі розумні та правильні рішення нового президента і більшості змогли втілюватись у життя", про це Тимошенко заявила журналістам в кулуарах Верховної Ради.

      Важливо: Які фракції будуть у новій Раді та хто їх очолить: список

      "Батьківщина" підтримає кандидатури на пост міністра оборони, міністра закордонних справ, генерального прокурора України.

      Дійсно, сьогодні у новообраного президента є більшість в парламенті. Ми сьогодні заявляємо, що не переходимо в опозицію до партії" Слуга народу "і президенту України,
      – наголосила Тимошенко. 

      Водночас лідерка фракції зазначила, що для її команди є "червоні лінії", які депутати не перейдуть. Серед них – "досягнення миру шляхом капітуляції".

       29 серпня відбулося урочисте засідання Верховної Ради. Під час нього обрані депутати склали присягу. Після цього новоспечені парламентарі отримали посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів, картку для голосування, довідкові та реєстраційні матеріали.

      Зі складом коалції народні обранці також мають витзначитись на першому засіданні. 


      Як розмістять фракції у Верховній Раді / інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Юлія Тимошенко - новини Коаліція ВО Батьківщина
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