15:23
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Тимошенко определилась, пойдет ли в оппозицию к "Слуге народа"

      19 Читати новину українською
      "Батькивщина" не пойдет ни в коалицию, ни в оппозицию
      "Батькивщина" не пойдет ни в коалицию, ни в оппозицию / Tymoshenko.ua

      "Батькивщина" решила не переходить в оппозицию к действующей власти. Однако лидер фракции и ее однопартийцы все равно намерены работать вне большинства.

      Фракция будет работать для того, чтобы "все умные и правильные решения нового президента и большинства смогли воплощаться в жизнь", об этом Тимошенко заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады.

      Важно: Какие фракции будут в новой Раде и кто их возглавит: список

      "Батькивщина" поддержит кандидатуры на пост министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора Украины.

      Действительно, сегодня у новоизбранного президента есть большинство в парламенте. Мы сегодня заявляем, что не переходим в оппозицию к партии "Слуга народа" и президенту Украины,
      – подчеркнула Тимошенко.

      В то же время лидер фракции отметила, что для ее команды есть "красные линии", которые депутаты не перейдут. Среди них – "достижение мира путем капитуляции".

      29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады. Во время него избранные депутаты приняли присягу. После этого новоиспеченные парламентарии получили удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы.

      С составом коалиции народные избранники тоже должны определиться на первом заседании.


      Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал

      blog_ava
      Кто такой Иван Баканов: биография вероятного председателя СБУ
      сегодня
      9909
      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Коалиция Верховная Рада ВО Батькивщина Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Иван Баканов: биография вероятного председателя СБУ
      сегодня , 15:20 Кто такой Иван Баканов: биография вероятного председателя СБУ
      Ірина Вихрущ 9909
      Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      сегодня , 15:00 Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 621
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      181
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      сегодня , 12:36 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      1747
      Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      сегодня , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 210
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук