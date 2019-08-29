Тимошенко определилась, пойдет ли в оппозицию к "Слуге народа"

"Батькивщина" решила не переходить в оппозицию к действующей власти. Однако лидер фракции и ее однопартийцы все равно намерены работать вне большинства.

Фракция будет работать для того, чтобы "все умные и правильные решения нового президента и большинства смогли воплощаться в жизнь", об этом Тимошенко заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Важно: Какие фракции будут в новой Раде и кто их возглавит: список

"Батькивщина" поддержит кандидатуры на пост министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора Украины.

Действительно, сегодня у новоизбранного президента есть большинство в парламенте. Мы сегодня заявляем, что не переходим в оппозицию к партии "Слуга народа" и президенту Украины,

– подчеркнула Тимошенко.

В то же время лидер фракции отметила, что для ее команды есть "красные линии", которые депутаты не перейдут. Среди них – "достижение мира путем капитуляции".

29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады. Во время него избранные депутаты приняли присягу. После этого новоиспеченные парламентарии получили удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы.

С составом коалиции народные избранники тоже должны определиться на первом заседании.



Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал