Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты

Накануне экс-министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой разбился на вертолете в Полтавской области. Он летел из Киева и лично находился за штурвалом. Подобные инциденты в Украине трудно назвать редкостью. Вспомним самые известные падения самолетов и вертолетов только за последние два года.

21 октября вертолет с экс-министром аграрной политики Тарасом Кутовым разбился на приусадебном участке частного дома на Полтавщине. Во время падения вертолета больше никто не пострадал.

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Известно, что Кутовой неоднократно летал этим вертолетом. Пока причины падения авиасудна и гибели политика расследуют правоохранители. Тело экс-министра доставили для судмедэкспертизы в Лубны.



Тарасу Кутовому было 43 года

4 октября 2019 года самолет Ан-12 совершил неудачную аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов". На борту находились восемь человек, из них пятеро погибли.

Самолет упал неподалеку от жилых домов. Все выжившие находились в носовой части. Погибших зажал груз авиасудна (вес груза – около 10 тонн). Основные версии трагедии: окончание топлива, ошибка пилота и перегруженность самолета. Также известно, что вблизи Львова в тот день была плохая погода и сильный туман.

Видео с места трагедии Ан-12

В ночь на 30 мая 2019 года вертолет армейской авиации Ми-8 разбился в Ровненской области в районе села Сестрятин. Погибли четверо членов экипажа, среди них – командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Известно, что экипаж Ми-8 был опытным, часть военных были участниками миротворческих миссий ООН.

Вертолет летел из военной части в Бродах (Львовская область) на тренировочный полет. Основные версии аварии: техническая неисправность, некачественное топливо, недостаточная подготовка к проведению полетов.



Место катастрофы Ми-8

16 октября 2018 года в районе села Уланов Винницкой области разбился самолет Су-27 ВВС Украины. Аппарат выполнял учебно-боевой вылет во время межнациональных учений "Чистое небо-2018". В результате аварии погибли двое пилотов.

Момент падения Су-27: видео

6 сентября 2018 года на Трухановом острове в Киеве упал гражданский вертолет, принадлежащий ПАО "Мироновский хлебопродукт". Вертолет летел с базы, расположенной в Гидропарке. В результате падения пострадали два человека, которые находились на борту воздушного судна.

Что происходило на месте крушения вертолета: видео

25 января 2018 года в Кременчуге (Полтавская область) во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-8. Погибли четверо членов экипажа: командир, второй пилот и двое бортинженеров. Вертолет, очевидно вследствие плохой видимости и тумана, врезался в электроопору и загорелся. Очевидцы слышали несколько взрывов до падения вертолета.



Вертолет врезался в электроопоры и загорелся

29 сентября 2017 года самолет Л-39 Воздушных сил ВСУ разбился в Хмельницкой области. Аппарат упал в районе населенного пункта Красилов. Погибли двое пилотов. Фрагменты их тел и обломки самолета нашли в радиусе километра от места падения Л-39.

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26 марта 2017 года произошла авария вертолета Ми-2 под Краматорском на Донбассе. Погибли офицеры ВСУ: трое членов экипажа и двое пассажиров. Установлено, что падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.



Погибли пятеро военных