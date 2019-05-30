Польща викликала посла РФ через інформаційні стенди про Смоленську катастрофу

У російському Смоленську з'явилися інформаційні стенди, які представляють версію Кремля щодо катастрофи літака Ту-154 у 2010 році. Тоді внаслідок аварії загинули 96 осіб, серед них – президент Польщі Лех Качинський.

Польща очікує роз'яснення від Росії, а також вимагає усунення інформаційних стендів, повідомили у виданні RMF24.

Читайте також: Смоленська катастрофа: експерти з Британії виявили тротил на уламках літака Качинського

МЗС Польщі викликало до себе російського посла Сергія Андрєєва. Держсекретар Мартін Пшидач представив йому позицію польської сторони. Він також підкреслив, що інформація на стендах та саме їх встановлення не було погоджене з Польщею.

Ми розраховуємо на негайне впровадження в життя польсько-російських домовленостей, які стосуються виготовлення пам'ятника жертвам на місці катастрофи,

– наголосили у відомстві.

Зазначимо, що інформаційні стенди про Смоленську катастрофу розміщені на території російського "Фонду сприяння примиренню народів, що беруть участь у військових конфліктах".



Інформаційні дошки про катастрофу в російському Смоленську

Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року при заході на посадку летовища поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, його дружина, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.



Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.



Причиною катастрофи Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі назвала помилку екіпажу в управлінні літаком. А також вказала на "недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому".



А от у рідній партії Качинського "Закон і справедливість" та серед його прихильників таким висновкам не вірять. І вважають, що катастрофа була замахом на життя президента. Підозрюють, що літак не просто розбився, а перед тим вибухнув. А влада Польщі й РФ, мовляв, приховують це. Згодом розслідування поновили. Екс-міністр оборони Польщі і голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною катастрофи був вибух. У слідчій комісії Росії все заперечують.