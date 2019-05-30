Польша вызвала посла РФ из-за информационных стендов о Смоленской катастрофе

В российском Смоленске появились информационные стенды, представляющие версию Кремля о катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году. Тогда в результате аварии погибли 96 человек, среди них – президент Польши Лех Качиньский.

Польша ждет разъяснения от России, а также требует устранения информационных стендов, сообщили в издании RMF24.

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МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. Госсекретарь Мартин Пшидач представил ему позицию польской стороны. Он также подчеркнул, что информация на стендах и сама их установка не были согласованы с Польшей.

Мы рассчитываем на немедленное внедрение в жизнь польско-российских договоренностей, касающихся изготовления памятника жертвам на месте катастрофы,

– отметили в ведомстве.

Отметим, что информационные стенды о Смоленской катастрофе размещены на территории российского "Фонда содействия примирению народов, участвующих в военных конфликтах".



Информационные доски о катастрофе в российском Смоленске

Что такое Смоленская катастрофа?

10 апреля 2010 года при заходе на посадку аэродрома вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек – Лех Качиньский, его супруга, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа.



Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.



Причиной катастрофы Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши назвала ошибку экипажа в управлении самолетом. А также указала на "недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома".



А вот в родной партии Качиньского "Закон и справедливость" и среди его сторонников таким выводам не верят. И считают, что катастрофа была покушением на жизнь президента. Подозревают, что самолет не просто разбился, а перед тем взорвался. А власти Польши и РФ, мол, скрывают это. Впоследствии расследование возобновили. Экс-министр обороны Польши и председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной катастрофы был взрыв. В следственной комиссии России все отрицают.