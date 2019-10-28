Смоленская катастрофа: Россия допустила польскую комиссию к обломкам самолета Ту-154М

Представители польской комиссии, состоящей из семи человек, могут осмотреть обломки самолета и зафиксировать все на пленку. В заявлении российских следователей о разрешении на допуск к обломкам отмечается, что они не сомневаются в причинах катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года.

Среди членов комиссии присутствовали представители Национальной прокуратуры Польши, сообщает "Польское радио".

Читайте также: Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты

По неофициальной информации, целью визита прокуроров является проведение исследований, которые американские эксперты, сотрудничающие с польскими следователями, считают необходимыми. Следственный комитет заверил, что российская сторона "всегда максимально открыта для сотрудничества" в этом вопросе.

У российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Все собранные материалы беспрекословно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости,

– цинично отметили в СК России.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М с польской делегацией, который направлялся на мероприятие по случаю 70-й годовщины Катынской расстрела, разбился под Смоленском. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский вместе с женой и многие высокопоставленные чиновники и военачальники.

Представители польской власти неоднократно поднимали вопрос возвращения обломков Ту-154М в Польшу.

К слову, в мае в российском Смоленске появились информационные стенды, представляющие версию Кремля о катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году. Тогда Польша вызвала посла РФ, требуя убрать стенды и предоставить объяснения.

Что известно о Смоленской катастрофе?10 апреля 2010 при заходе на посадку аэродрома вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154. На борту находилась польская делегация с президентом страны Лехом Качинским. В катастрофе погибло 96 человек – Лех Качинский, его супруга, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа.



Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.



Причиной катастрофы Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши назвала ошибку экипажа в управлении самолетом. А также указала на "недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома".



А вот в родной партии Качинского "Закон и справедливость" и среди его сторонников таким выводам не верят. И считают, что катастрофа была покушением на жизнь президента. Подозревают, что самолет не просто разбился, а перед тем взорвался. А власти Польши и РФ, мол, скрывают это. Впоследствии расследование возобновили. Экс-министр обороны Польши и председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной катастрофы был взрыв. В следственной комиссии России все отрицают.