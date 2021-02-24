У квітні 2010 року під Смоленськом розбився літак з польськими високопосадовцями на борту. Серед жертв катастрофи був і чинний президент Польші Лєх Качинський. Як заявили у комісії з розслідування авіатрощі, на борту здетонував вибуховий пристрій.

Про це розповів польський депутат, колишній очільник Міноборони Польщі Антоні Мацеревич у Сеймі.

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Хто підклав вибухівку – наразі невідомо

Правда у тому, що літак був знищений в результаті вибуху,

– заявив Мацеревич.

Елементи вибухівки знайшли на уламках розбитого літака. Наразі у комісії не знають, хто міг підкласти вибухівку на борт. Цим вже мають займатись не депутати, а органи прокуратури.

Детальніший звіт оприлюднять у квітні

Проте на цьому гучні заяви спецкомісії не вичерпані, більш детальний звіт щодо катастрофи планують представити перед 11-річницею трагедії.

Важливо! Раніше з'явилась інформація, що вибухівку знайшли саме на тих деталях літака, які розкручували лише росіяни.

Що відомо про авіатрощу під Смоленськом