У РФ назвали марними сподівання Польщі про те, що їй видадуть російських диспетчерів, пов’язаних з катастрофою першого борту Польщі під Смоленськом. Так, у МЗС Росії наголосили: вони ніколи і за жодних обставин не видають "своїх".

З жорсткою заявою виступила скандальна речниця російського МЗС Марія Захарова, передає ТАСС.

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Так, вона звинуватила польську владу у розкручуванні конспірологічних версій катастрофи з метою звинуватити російську сторону. Захарова заявила, що Варшава ігнорує факти, доводить ситуацію до абсурду та заробляє на трагедії політичні бали.

Ми закликаємо партнерів припинити цей спектакль, припинити цькування російських диспетчерів. Всі спроби Варшави домогтися їх видачі марні. Згідно з нашою Конституцією, Росія не має права нікому ні за яких обставин видавати своїх громадян,

– наголосила вона.

Що цьому передувало:

Польська прокуратура 17 вересня подала до суду клопотання про тимчасовий арешт трьох російських диспетчерів, які перебували на службі 10 квітня 2010 року в аеропорту Смоленська.

У квітні 2017 року прокуратура винесла постанову про зміну звинувачень, що були висунуті у 2015 році російським диспетчерам, – з ненавмисного заподіяння катастрофи на умисні дії, які призвели до катастрофи.

Прокурори припустили, що підозрювані, дозволивши зниження літака і пробний підхід до посадки, передбачали, що може статися катастрофа, і погодилися на неї.