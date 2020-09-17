Смоленська катастрофа: Польща вимагає арешту російських диспетчерів
Польські прокурори вважають, що саме росіяни спровокували катастрофу літака з президентом Качинським. Після рішення суду про арешт диспетчерів їх зможуть оголосити в міжнародний розшук.
Відповідно, польська влада зможе вимагати їх видачу. Про це заявила прессекретарка польської генпрокуратури Ева Бялик, повідомляє PAP.
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За її словами, диспетчерам були пред'явлені звинувачення в умисному провокуванні авіакатастрофи, яка призвела до загибелі багатьох людей.
В ході додаткового розслідування було встановлено, що радіолокаційна апаратура в аеропорту Смоленська вийшла з ладу. Диспетчери не могли бачити реального положення польського судна у небі. Проте вони продовжили надавати пілотам вказівки щодо зниження та посадки літака.
Смоленська трагедія: що відомо
- Літак з польською урядовою делегацією на чолі з президентом Лехом Качинським розбився 10 квітня 2010 року. Загинули всі 96 людей, які перебували на борту.
- Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.
- У Росії в ході розслідування дійшли висновку, що трагедія сталася через погані погодні умови. Втім, у Польщі розглядають інші версії. Зокрема, що катастрофа могла статися через вибух на борту літака.