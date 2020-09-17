Польські прокурори вважають, що саме росіяни спровокували катастрофу літака з президентом Качинським. Після рішення суду про арешт диспетчерів їх зможуть оголосити в міжнародний розшук.

Відповідно, польська влада зможе вимагати їх видачу. Про це заявила прессекретарка польської генпрокуратури Ева Бялик, повідомляє PAP.

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За її словами, диспетчерам були пред'явлені звинувачення в умисному провокуванні авіакатастрофи, яка призвела до загибелі багатьох людей.

В ході додаткового розслідування було встановлено, що радіолокаційна апаратура в аеропорту Смоленська вийшла з ладу. Диспетчери не могли бачити реального положення польського судна у небі. Проте вони продовжили надавати пілотам вказівки щодо зниження та посадки літака.

Смоленська трагедія: що відомо