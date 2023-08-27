Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу о ключевых особенностях самолета L-39, на которых летали защитники неба. Он также предположил, что могло стать причиной трагедии.

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Характеристика L-39

Самолет L-39 – это хорошая чехословацкая машина с нашим запорожским двигателем АИ-25ТЛ. Этот самолет хорошо подходит для обучений, а также может выполнять боевые задания. У него есть точки подвески для работы с авиабомбами и ракетами.

На L-39 у меня налет 1 500 часов, больше десятка лет сам учился и учил курсантов летать на нем,

– отметил Свитан.

Он многофункциональный. Пилоты на L-39 часто летают на проверочные полеты. Налетывают время, поскольку двигатель очень экономный. В несколько раз меньше керосина тратит, чем МиГ-29, или тем более Су-27.

В чем состоит сложность групповых полетов: смотрите видео

Сложно выполнять такого рода боевые задания

L-39 хорошо подходит для отработки техники пилотирования. И вот как раз, вероятно, при отработке групповых полетов и техники пилотирования, возможно, была допущена ошибка в выполнении боевого задания, и произошло столкновение.

При выполнении групповых полетов есть жесткие рамки и требования. А ведь самолеты идут на очень больших скоростях – около 500 километров в час. На расстоянии 50–70 метров друг от друга, поэтому очень сложно выполнять такого рода боевые задания,

– сказал летчик-инструктор.

Будет проведено расследование и правоохранители выяснят, что произошло в воздухе. "Черные ящики" изъяты, средство автоматической радиолокационной прокладки есть, и благодаря этому, по мнению Свитана, удастся выяснить, что и как произошло.

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