Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу про ключові особливості літака L-39, на яких літали оборонці неба. Він також зробив припущення, що могло стати причиною трагедії.

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Характеристика L-39

Літак L-39 – це хороша чехословацька машина з нашим запорізьким двигуном АІ-25ТЛ. Цей літак добре підходить для навчання, а також може виконувати й бойові завдання. У нього є точки підвіски для роботи з авіабомбами й ракетами.

На L-39 у мене наліт 1500 годин, більше десятка років сам вчився і навчав курсантів літати на ньому,

– зазначив Світан.

Він багатофункціональний. Пілоти на L-39 часто літають на перевіркові польоти. Налітують години, оскільки двигун дуже економний. У кілька разів менше гасу витрачає, ніж МіГ-29 чи поготів Су-27.

У чому полягає складність групових польотів: дивіться відео

Складно виконувати такого роду бойові завдання

L-39 добре підходить для відпрацювання техніки пілотування. І от якраз, ймовірно, під час відпрацювання групових польотів і техніки пілотування, можливо, була допущена помилка у виконанні бойового завдання і відбулося зіткнення.

Під час виконання групових польотів є жорсткі рамки й вимоги. Адже літаки ідуть на дуже великих швидкостях близько 500 кілометрів за годину. На відстані 50 – 70 метрів один від одного, тому дуже складно виконувати такого роду бойові завдання,

– сказав льотчик-інструктор.

Буде проведене розслідування і правоохоронці з'ясують, що відбулося у повітрі. "Чорні ящики" вилучені, засіб автоматичної радіолокаційної прокладки є, тому завдяки цьому, на думку Світана, вдасться з'ясувати що, де і як відбулося.

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