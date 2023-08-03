В службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что с начала расследования, 20 января 2023 года, ведомство предоставило все необходимые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию трагедии.
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ГСЧС отстранит чиновников, получивших подозрения
В ГСЧС подчеркнули, что не будут комментировать детали и ход следствия. Однако получивших подозрения чиновников отстранят.
На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ДБР объявило подозрение,
– говорится в сообщении.
Кто получил подозрения
ДБР сообщило, что объявило подозрения 5 должностным лицам ГСЧС. Их получили:
- начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
- и.о. командир части;
- заместитель командира по летной подготовке;
- командир авиационной эскадрильи;
- начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Также правоохранители установили поминутно день аварии и расшифровали "черные ящики". По данным следствия, чиновники ГСЧС не сообщили экипаж вертолета EC 225 LP об ухудшении погоды, что привело к трагедии.