В службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что с начала расследования, 20 января 2023 года, ведомство предоставило все необходимые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию трагедии.

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ГСЧС отстранит чиновников, получивших подозрения

В ГСЧС подчеркнули, что не будут комментировать детали и ход следствия. Однако получивших подозрения чиновников отстранят.

На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ДБР объявило подозрение,

– говорится в сообщении.

Кто получил подозрения

ДБР сообщило, что объявило подозрения 5 должностным лицам ГСЧС. Их получили:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командир части;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Также правоохранители установили поминутно день аварии и расшифровали "черные ящики". По данным следствия, чиновники ГСЧС не сообщили экипаж вертолета EC 225 LP об ухудшении погоды, что привело к трагедии.