У службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що з початку розслідування, 20 січня 2023 року, відомство надало всі необхідні матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.

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ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

У ДСНС наголосили, що не будуть коментувати деталі та хід слідства. Однак чиновників, які отримали підозри, відсторонять.

На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру,

– мовиться у повідомленні.

Хто отримав підозри

ДБР повідомило, що оголосило підозри 5 посадовцям ДСНС. Їх отримали:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командир частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Також правоохоронці встановили похвилинно день аварії й розшифрували "чорні скриньки". За даними слідства, чиновники ДСНС не повідомили екіпаж гелікоптера EC 225 LP про погіршення погоди, що призвело до трагедії.