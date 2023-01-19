Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в тот день президент Владимир Зеленский должен был в очередной раз собрать заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Погибший министр внутренних дел Денис Монастырский присоединился бы к нему онлайн.

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Полицейские показали видео с места авиакатастрофы

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что одними из первых на место падения вертолета в Броварах прибыли правоохранители Андрей Рябоконь и Дмитрий Иванов. Они вызвали экстренные службы, спасали детей, помогали при пожаре и эвакуировали людей.

Решительность, сила и устойчивость к риску ради спасения других – это качества, которые еще с детства закладываются родителями. Уверен, что руководители МВД гордились бы полицейскими, которые не колеблясь, бросились в пламя на помощь,

– заявил Небитов.

Он поблагодарил всех правоохранителей, спасателей и сознательных граждан, которые в критический момент сделали все возможное для спасения пострадавших в этой ужасной катастрофе.

Смотрите видео с места падения вертолета

Обратите внимание! Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале 24 Канала.

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