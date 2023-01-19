Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що того дня президент Володимир Зеленський мав вкотре зібрати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Загиблий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повинен був приєднатися до нього онлайн.

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Поліцейські показали відео з місця авіакатастрофи

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів, що одними з перших на місце падіння вертольота в Броварах прибули правоохоронці Андрій Рябоконь та Дмитро Іванов. Вони викликали екстрені служби, рятували дітей, допомагали під час пожежі та евакуювали людей.

Рішучість, сила і стійкість до ризику заради порятунку інших – це якості, які ще з дитинства закладаються батьками. Впевнений, що керівники МВС пишалися б поліцейськими, які не вагаючись, кинулись у полум'я на допомогу,

– заявив Нєбитов.

Він подякував усім правоохоронцям, рятувальникам та свідомим громадянам, які в критичний момент зробили все можливе для порятунку постраждалих в цій жахливій катастрофі.

Дивіться відео з місця падіння вертольота

Зверніть увагу! Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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