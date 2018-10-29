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      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: близкие погибших прокомментировали трагедию

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      189 пассажиров и все, вероятнее всего, погибли в результате авиакатастрофы в Индонезии. Известно, что украинцев на борту не было. Эта трагедия поразила мир. Боинг упал вскоре после взлета. Спасательные службы сразу начали операцию. Но удалось найти лишь вещи погибших и некоторые останки тел.

      178 взрослых, трое детей, шестеро членов экипажа и двое пилотов, всего 189 человек находилось на борту злосчастного Боинга.

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      Самолет исчез с радаров через 13 минут после взлета из столицы Индонезии Джакарты. И упал в море.

      Моя сестра улетела с отцом и его другом. Они собирались встретить всю нашу большую семью,
      – рассказала местная жительница Вени.

      На месте происшествия спасатели не обнаружили ни одного пострадавшего, а только вещи пассажиров.

      Сестра и мать до сих пор не выходят из комнаты. У них стресс,
      – рассказал друг пострадавших Анил.

      Эта катастрофа является настоящим горем для всей Индонезии. Стоит задуматься только о количестве жертв – 189. Власть всячески поддерживает местное население. Все надеются на то, что пострадавших все же удастся найти.

      Я чувствую глубокую тревогу и переживаю вместе со всеми семьями пострадавших. Мы все надеемся, что вскоре все будут спокойны. Мы не прекращаем поисково-спасательные работы. Мы молимся, чтобы удалось как можно быстрее найти всех,
      – заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

      В сети опубликовали полный список находившихся на борту. Родные пропавших буквально дежурят возле спасателей с надеждой получить хоть какую-то информацию. Всего в поисковых работах задействовано более 300 человек, в частности, спасателей, полицейских и даже рыбаков. Среди обломков самолета и личных вещей спасателям удалось найти единичные части тел.

      Я предполагаю, что никто не выжил. Также думаю, что самолет нужно искать на глубине 30-35 метров в том месте, где нашли обломки. Убежден, что большинство жертв находятся внутри,
      – отметил руководитель поисково-спасательной операции Бамбанг Сурио Аджи.

      В сети появились фото пассажиров индонезийского Боинга, присланные за несколько минут до падения. На фото видно, что люди в самолете сидят в кислородных масках. Удалось ли кому-то выжить – пока неизвестно. Сейчас продолжается спасательная операция.

      Теги: Жертвы авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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      Новости за 29 октября
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