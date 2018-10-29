Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: близькі загиблих прокоментували трагедію

189 пасажирів і всі, найімовірніше, загинули внаслідок авіакатастрофи в Індонезії. Наразі відомо, що українців на борту не було. Ця трагедія вразила світ. Боїнг впав невдовзі після зльоту. Рятувальні служби одразу розпочали операцію. Але вдалося знайти лише речі загиблих та деякі рештки тіл.

178 дорослих, троє дітей, шестеро членів екіпажу та двоє пілотів, загалом 189 людей перебувало на борту злощасного Боїнга.

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Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти. Та впав у море.

Моя сестра поїхала з батьком і його другом. Вони збирались зустріти всю нашу велику родину,

– розповіла місцева мешканка Вені.

На місці пригоди рятувальники не виявили жодного потерпілого, а лише речі пасажирів.

Сестра і мати досі не виходять з кімнати. У них стрес,

– переповів друг постраждалих Аніл.

Ця катастрофа є справжнім горем для всієї Індонезії. Варто задуматись лише про кількість жертв – 189. Влада усіляко підтримує місцеве населення. Всі мають надію на те, що потерпілих все ж вдасться знайти.

Я відчуваю глибоку тривогу і переживаю разом з усіма сім'ями постраждалих. Ми всі сподіваємось, що невдовзі всі будуть спокійні. Ми не припиняємо пошуково-рятувальні роботи. Ми молимось, аби вдалось якнайшвидше знайти усіх,

– заявив президент Індонезії Джоко Відодо.

У мережі опублікували повний список тих, хто перебував на борту. Рідні зниклих буквально чергують біля рятувальників з надією отримати хоч якусь інформацію. Загалом у пошукових роботах задіяно понад 300 осіб, зокрема, рятувальників, поліцейських та навіть рибалок. З-поміж уламків літака та особистих речей, рятувальникам вдалось віднайти поодинокі частини тіл.

Я припускаю, що ніхто не вижив. Також гадаю, що літак потрібно шукати на глибині 30-35 метрів у тому місці, де знайшли уламки. Переконаний, що більшість жертв перебувають усередині,

– зазначив керівник пошуково-рятувальної операції Бамбанг Суріо Аджи.

У мережі з'явилися фото пасажирів індонезійського Боїнга, надіслані за кілька хвилин до падіння. На фото видно, що люди в літаку сидять у кисневих масках. Чи вдалось комусь вижити – поки невідомо. Наразі продовжується рятувальна операція.