00:41
7 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вундервафля Путина и Трамп. Кадыров заценил шутку Пини
      Вєсті Кремля
      21:34, 6 сентября
      Вести.UA: Неуплаченная коммуналка Гончарука. Неудачные попытки Луценко реабилитироваться
      Вєсті.UA
      19:27, 6 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Катастрофа MH17: боевику, который охранял обломки самолета, присудили условный срок

      157 Читати новину українською
      Пророссийские боевики развлекаются на обломках малайзийского Boeing
      Пророссийские боевики развлекаются на обломках малайзийского Boeing / Фото из соцсетей

      Еще один пророссийский боевик, причастный к катастрофе малайзийского Boeing в небе над оккупированным Донбассом, получил незначительное наказание. Суд дал ему 5 лет условно.

      Говорится о соратнике оккупантов, которого украинские правоохранители задержали в 2019 году в Торецке. Об этом говорится в материалах дела в Едином государственном реестре судебных решений.

      Смотрите также: ФСБ "заказала" у украинского военного теракт в Бердичеве: что об этом известно

      Злоумышленника зовут Александр Неведров, родом он из Енакиево на Донетчине. В 2014 году он примкнул к боевикам так называемой "ДНР". В их составе охранял блокпосты в некоторых населенных пунктах Донецкой области. Впрочем, что самое интересное, оккупанты поставили его охранять также обломки сбитого Boeing рейса MH17.

      В обязанности мужчины входила организация контрольно-пропускного режима, остановка транспорта, проверка документов и тому подобное.

      Смотрите видео разговора СБУ с Неведровым:

      Почему экс-боевику присудили условное наказание?

      Потому что суд учел его признание, инвалидность, наличие двух несовершеннолетних детей и положительные характеристики с места работы. Это признали смягчающими обстоятельствами. Несмотря на это в материалах дела указано, что в течение 2000-ых годов этот мужчина неоднократно отбывал наказание за кражи, разбой, грабежи и уничтожение имущества.

      Важно! Кроме этого соратника оккупантов, смягчение в своем деле получил Владимир Цемах. Его под личное обязательство освободили из-под ареста.

      Цемах – основной свидетель в деле о сбитии малайзийского Boeing и мог стать одним из подозреваемых в нем. Дело в том, что, вероятно, именно Цемах помогал прятать ЗРК "Бук", из которого боевики выстрелили в самолет рейса MH17.

      В июне украинским спецслужбам удалось задержать его в Снежном. Впрочем, сейчас Цемах освобожден из-под стражи, скорее всего, потому, что является "номером один" в списке задержанных в Украине лиц, которых желает обменять на пленников Кремля Россия.

      К теме: Владимир Цемах: что известно о нем и скандале с его участием

      Что известно о катастрофе MH17?

      Она произошла 17 июля 2014 года вблизи Тореза. Пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В небе над временно оккупированными территориями его сбили пророссийские боевики с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

      Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Зато Кремль традиционно отвергает все обвинения.

      катастрофа MH17
      Катастрофа MH17 в цифрах/ инфографика 24 канала

      blog_ava
      Германия – Нидерланды: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020
      6 сентября
      1295
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе MH17 Судьи Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 сентября: долги премьера, подозрение "оппоблоковцам" и обновленный состав СНБО
      6 сентября , 22:56 Главные новости 6 сентября: долги премьера, подозрение "оппоблоковцам" и обновленный состав СНБО
      158
      Колония за поддержку украинских политзаключенных и токсичный выброс в Армянске: новости Крымнаша
      6 сентября , 22:00 Колония за поддержку украинских политзаключенных и токсичный выброс в Армянске: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 307
      Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      6 сентября , 19:21 Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      153
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      6 сентября , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 1368
      Почему украинский картофель дороже белорусского
      6 сентября , 19:01 Почему украинский картофель дороже белорусского
      Ірина Поліщук 1140
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук