Катастрофа MH17: боевику, который охранял обломки самолета, присудили условный срок

Еще один пророссийский боевик, причастный к катастрофе малайзийского Boeing в небе над оккупированным Донбассом, получил незначительное наказание. Суд дал ему 5 лет условно.

Говорится о соратнике оккупантов, которого украинские правоохранители задержали в 2019 году в Торецке. Об этом говорится в материалах дела в Едином государственном реестре судебных решений.

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Злоумышленника зовут Александр Неведров, родом он из Енакиево на Донетчине. В 2014 году он примкнул к боевикам так называемой "ДНР". В их составе охранял блокпосты в некоторых населенных пунктах Донецкой области. Впрочем, что самое интересное, оккупанты поставили его охранять также обломки сбитого Boeing рейса MH17.

В обязанности мужчины входила организация контрольно-пропускного режима, остановка транспорта, проверка документов и тому подобное.

Смотрите видео разговора СБУ с Неведровым:

Почему экс-боевику присудили условное наказание?

Потому что суд учел его признание, инвалидность, наличие двух несовершеннолетних детей и положительные характеристики с места работы. Это признали смягчающими обстоятельствами. Несмотря на это в материалах дела указано, что в течение 2000-ых годов этот мужчина неоднократно отбывал наказание за кражи, разбой, грабежи и уничтожение имущества.

Важно! Кроме этого соратника оккупантов, смягчение в своем деле получил Владимир Цемах. Его под личное обязательство освободили из-под ареста.



Цемах – основной свидетель в деле о сбитии малайзийского Boeing и мог стать одним из подозреваемых в нем. Дело в том, что, вероятно, именно Цемах помогал прятать ЗРК "Бук", из которого боевики выстрелили в самолет рейса MH17.



В июне украинским спецслужбам удалось задержать его в Снежном. Впрочем, сейчас Цемах освобожден из-под стражи, скорее всего, потому, что является "номером один" в списке задержанных в Украине лиц, которых желает обменять на пленников Кремля Россия.

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Что известно о катастрофе MH17?

Она произошла 17 июля 2014 года вблизи Тореза. Пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В небе над временно оккупированными территориями его сбили пророссийские боевики с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Зато Кремль традиционно отвергает все обвинения.



Катастрофа MH17 в цифрах/ инфографика 24 канала