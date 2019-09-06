Катастрофа MH17: бойовику, який охороняв уламки літака, присудили умовний термін

Ще один проросійський бойовик, дотичний до катастрофи малайзійського Boeing у небі над окупованим Донбасом, отримав незначне покарання. Суд дав йому 5 років умовно.

Мовиться про поплічника окупантів, якого українські правоохоронці затримали у 2019 році в Торецьку. Про це мовиться у матеріалах справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Зловмисник родом із Єнакієвого. У 2014 році він долучився до бойовиків так званої "ДНР". У їхньому складі він охороняв блокпости у деяких населених пунктах на Донеччині. Втім, що найцікавіше, окупанти поставили його охороняти також уламки збитого Boeing рейсу MH17.

В обов’язки чоловіка входила організація контрольно-пропускного режиму, зупинка транспорту, перевірка документів тощо.

Чому ексбойовику присудили умовне покарання?

Бо суд врахував його зізнання, інвалідність, наявність двох неповнолітніх дітей і позитивні характеристики з місця роботи. Це визнали пом’якшувальними обставинами. Попри це у матеріалах справи вказано, що протягом 2000-их років цей чоловік неодноразово відбував покарання за крадіжки, розбій, пограбування і знищення майна.

Важливо! Окрім цього поплічника окупантів, пом’якшення у своїй справі отримав Володимир Цемах. Його під особисте зобов’язання звільнили з-під арешту.



Цемах – основний свідок у справі про збиття малайзійського Boeing та міг стати одним із підозрюваних у ній. Річ у тім, що, ймовірно, саме Цемах допомагав ховати ЗРК "Бук", з якого бойовики вистрілили у літак рейсу MH17.



У червні українським спецслужбам вдалося затримати його у Сніжному. Втім, зараз Цемах звільнений з-під варти, найімовірніше, тому, що є "номером один" у списку утримуваних в Україні осіб, яких бажає обміняти на бранців Кремля Росія.

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Що відомо про катастрофу MH17?

Вона сталася 17 липня 2014 року поблизу Тореза. Пасажирський літак Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. В небі над тимчасово окупованими територіями його збили проросійські бойовики за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.

Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.



Катастрофа MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу