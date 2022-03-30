Категорически запрещено и опасно: оккупанты даже в бой берут с собой бочки с дизтопливом

У оккупантов очень плохая ситуация со снабжением топлива. Украинские штурмовики 21 марта уничтожили основной боевой танк российской армии Т-90 "Владимир".

Сзади на его корме были прикреплены две 200-литровые бочки с соляркой. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

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Оккупанты не имеют выбора

По его словам, возить с собой дизтопливо категорически запрещено. Танки, ведущие к бою, не должны иметь такие бочки.

Танк Т-90 "Владимир" с двумя бочками дизтоплива / Фото 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады

Позволяют это делать только на марше – на мирной территории для дозаправки техники опрокидывают бочки.

Однако во время боевых действий это категорически запрещено, это опасно,

– подчеркнул Галас.

Он пояснил, что это значит, что российские военные просто не имеют выбора: "Дизтопливо не подвозят и танки вынуждены брать с собой в бой дополнительные бочки".

Оккупантам не хватает дизтоплива: смотрите видео