Трагедия произошла в 2019 году в нескольких метрах от опоры моста Маргит – напротив здания парламента. На борту "Русалки" находились 33 корейских туриста и 2 члена экипажа.

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Тогда в результате аварии погибли 28 человек. Спасательные работы существенно усложнили сильный дождь и течение Дуная. Температура воды в реке составляла примерно 10 – 12 градусов. Поэтому пассажиры получили сильное переохлаждение.

В чем признали виновным Чаплинского

Украинца Юрия Чаплинского задержали вскоре после трагедии. Она стала самой масштабной за последние 30 лет на Дунае. Венгерские прокуроры заявили, что Чаплинский не сосредоточился на управлении кораблем во время ливня.

Он не почувствовал присутствия "Русалки", не выходил на связь и не подавал аварийных звуковых сигналов,

– говорилось в суде.

Теперь Чаплинский приговорен к 5 годам. Мужчина своей вины не признал. Ожидается, что он подаст на апелляцию. В то же время Чаплинский признается, что очень жалеет из-за трагедии. Он признается, что ни на миг не может избавиться от воспоминаний о трагедии.