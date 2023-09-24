Почва сдвинулась на юго-западе страны. Инцидент произошел вблизи небольшого города Стенунгсунда в ночь на 23 сентября.

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Что известно об опасном случае

Это разрушительное природное явление повлек за собой недавний ливень. Оползень задел не только шоссе, но и деловую зону, АЗС, ресторан быстрого питания и лесную местность. В результате повреждено около 10 машин. Один грузовик и несколько легковушек упали в ямы. В результате пострадали 3 человека. Их госпитализировали с легкими травмами.

Оползень разрушил участок автомагистрали между шведским городом Гетеборг и норвежской столицей Осло. В общей сложности площадь повреждений составляет около 14 000 квадратных метров.

Так выглядит шоссе в Швеции после оползня / Фото из соцсетей



Похожий случай произошел в Грузии