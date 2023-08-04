В результате таяния ледников и обильных дождей часть горы откололась. Подобной катастрофы на Западе Грузии не было с 1991 года.

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Детали оползня в Грузии

Оползень в грузинском курортном поселке Шови произошел 3 августа примерно в 15:15. По словам местных жителей, часть горы просто откололась – она повредила или уничтожила несколько коттеджей. Все произошло настолько быстро, что люди не успели убежать.

С места трагедии эвакуировали около 210 человек за два дня, 6 человек погибли. Судьба нескольких десятков грузин до сих пор неизвестна. В городке повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями. Наводнением снесло автомобили. Также катастрофа разрушила мосты, поэтому спасатели были вынуждены использовать вертолеты.

По словам департамента экологии, катастрофа на курорте Шови произошла из-за совпадения геологических и гидрометеорологических событий в одно и то же время, в одном месте. Однако угрозы повторного сдвига нет.

Ужасные последствия оползня в грузинском городе / mtisambebi

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