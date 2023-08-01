Буквально 31 июля СМИ сообщили о задержание украинки Марины Чобанян. В прессцентре МВД Грузии заявили, что задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям правоохранителей.

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Что известно о задержании еще одного украинца в Грузии

Глава аджарского филиала Ассоциации молодых юристов Грузии Тако Цулукидзе заявил, что среди 23 задержанных 31 июля в порту Батуми есть еще один гражданин Украины – Дмитрий Закревский.

Ассоциация молодых юристов Грузии, защищающая интересы украинца, заявила, что им известна только личность задержанного. Но они не знают, где находится украинец.

Грузинское Министерство внутренних дел заявило журналистам, что всех задержанных обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Задержанной украинке стало плохо

Издание также сообщило, что украинке, также задержанной на акции протеста в порту Батуми 31 июля, стало плохо в изоляторе временного содержания. Поэтому Марину Чобанян на время доставили в местную больницу, а затем вернули в изолятор.

Врач клиники "Медальфа" Кетеван Таварткиладзе заявил, что состояние пациентки было вызвано чувством страха. Ей оказали помощь и после стабилизации здоровья выписали из клиники.

Журналисты пообщались с матерью Марины Чобанян. Она рассказала, что не смогла связаться с дочерью.

По ее словам, отец девушки родом из Грузии он умер несколько лет назад. Марина часто приезжала в Грузию посетить могилу отца. Уже в начале 2022 года незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину переехало жить в страну.

Моя дочь – очень сильный и принципиальный человек. Никто не может ее убедить. Она – патриот Украины и Грузии,

– сказала мать о Марине.

Журналисты показали кадры с Мариной Чобанян: смотрите видео

Кратко о протестах в Батуми