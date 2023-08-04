Внаслідок танення льодовиків та рясних дощів частина гори відкололася. Подібної катастрофи на Заході Грузії не було з 1991 року.

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Деталі зсуву в Грузії

Зсув ґрунту у грузинському курортному селищі Шові стався 3 серпня приблизно о 15:15. За словами місцевих жителів, частина гори просто відкололася – вона пошкодила або знищила декілька котеджів. Все сталося настільки швидко, що люди не встигли втекти.

З місця трагедії евакуювали близько 210 осіб за два дні, 6 людей загинуло. Доля декількох десятків грузинів досі невідома. У містечку пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Повінню знесло автомобілі. Також катастрофа зруйнувала мости, тому рятувальники були вимушені використовувати гелікоптери.

За словами департаменту екології, катастрофа на курорті Шові сталася через збіг геологічних і гідрометеорологічних подій в один і той же час, в одному місці. Однак наразі загрози повторного зсуву немає.

Жахливі наслідки зсуву у грузинському місті / mtisambebi

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