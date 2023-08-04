Внаслідок танення льодовиків та рясних дощів частина гори відкололася. Подібної катастрофи на Заході Грузії не було з 1991 року.
Дивіться також Стокгольмський синдром: як Грузія досі економічно залежить від Росії
Деталі зсуву в Грузії
Зсув ґрунту у грузинському курортному селищі Шові стався 3 серпня приблизно о 15:15. За словами місцевих жителів, частина гори просто відкололася – вона пошкодила або знищила декілька котеджів. Все сталося настільки швидко, що люди не встигли втекти.
З місця трагедії евакуювали близько 210 осіб за два дні, 6 людей загинуло. Доля декількох десятків грузинів досі невідома. У містечку пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Повінню знесло автомобілі. Також катастрофа зруйнувала мости, тому рятувальники були вимушені використовувати гелікоптери.
За словами департаменту екології, катастрофа на курорті Шові сталася через збіг геологічних і гідрометеорологічних подій в один і той же час, в одному місці. Однак наразі загрози повторного зсуву немає.
Жахливі наслідки зсуву у грузинському місті / mtisambebi
Прибуття круїзного лайнера з росіянами до Грузії
- Вранці 31 липня до Грузії прибув круїзний лайнер Astoria Grande. На його борту були російські туристи та пропагандисти.
- Лайнер намагався прибути до Батумі ще 27 липня. Однак жителі Грузії зустріли росіян протестом і корабель був вимушений залишити порт раніше.
- Повідомлялося про ймовірне затримання декількох українців під час протесту. Загальна кількість становить 23 особи. Їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.
- Раніше одна російська туристка заявляла, що Росія "звільнила" Абхазію та Північну Осетію від Грузії.