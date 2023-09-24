Ґрунт зсунувся на південному заході країни. Інцидент стався поблизу невеликого міста Стенунгсунд у ніч на 23 вересня.
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Що відомо про небезпечний випадок
Це руйнівне природне явище спричинила нещодавня злива. Воно зачепило не тільки шосе, а й ділову зону, АЗС, ресторан швидкого харчування та лісисту місцевість. В результаті зсуву ґрунту пошкоджено близько 10 машин. Одна вантажівка та кілька легковиків впали у ями. В результаті постраждали 3 людини. Їх ушпиталили з легкими травмами.
Зсув ґрунту зруйнував ділянку автомагістралі між шведським містом Гетеборг та норвезькою столицею Осло. Загалом площа пошкоджень складає близько 14 000 квадратних метрів.
Такий вигляд має шосе у Швеції після зсуву ґрунту / Фото з соцмереж
Схожий випадок стався у Грузії
- Нещодавно у грузинському місті Шові теж стався зсув ґрунту. Катастрофа знесла автомобілі та зруйнувала мости. Через це довелося евакуювати понад 200 людей.
- Через сильні дощі та танення льодовиків на заході країни відкололася частина гори. Вона знесла деякі котеджі, через що люди не встигли врятуватися.
- На жаль, в результаті загинули 25 осіб. Ще кілька десятків людей постраждали.
- Серед загиблих є українка. За попередніми даними, трагедія могла забрати життя української медійниці Аліни Поліковської.