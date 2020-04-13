Санитарный катер "Сокаль", входящий в состав Военно-морских сил Украины, могут использовать для размещения больных коронавирусом. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Военный корабль предназначен для спасения пострадавших в море, однако его смогут использовать для изоляции инфицированных, говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Катер "Сокаль" будут использовать для изоляции больных коронавирусом, чтобы ограничить передвижение человека с COVID-19 за территорию воинской части и его контакт со здоровыми людьми.

После прибытия больного на борт проведут его осмотр, сбор необходимых образцов для анализов. На основе данных медицинские работники примут решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции,

– заявили в Минобороны.

Что известно о катере "Сокаль"?Это военный корабль, входящий в состав Военно-морских сил Украины. Он оборудован двумя изоляторами, в частности для тяжелых больных. "Сокаль" также имеет душевые кабинки, операционную и необходимое медицинское оборудование.



Операционная катера "Сокаль" / Фото "Думская"



Каюта катера "Сокаль" / Фото "Думская"



Катер ВМС Украины подготовили для изоляции больных COVID-19 / Фото "Думская"