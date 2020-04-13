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      Катер ВМС України підготували для ізоляції хворих на COVID-19: фото

      - Читать новость на русском
      Катер ВМС України "Сокаль" / nv.ua

      Санітарний катер "Сокаль", що входить до складу Військово-морських сил України, можуть використовувати для розміщення хворих на коронавірус. Це можливо у разі погіршення епідеміологічної ситуації у країні.

      Військовий корабель призначений для порятунку постраждалих у морі, однак його зможуть використовувати для ізоляції інфікованих, мовиться на сайті Міністерства оборони України.

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      Катер "Сокаль" використовуватимуть для ізоляції хворих на коронавірус, аби обмежити пересування людини з COVID-19 за територію військової частини та її контакти зі здоровими людьми.

      Після прибуття хворого на борт проведуть його огляд, забір необхідних зразків для аналізів. На основі даних медичні працівники ухвалять рішення про подальшу тактику його лікування, госпіталізацію чи ізоляцію,
      – заявили у Міноборони.

      Що відомо про катер "Сокаль"?Це військовий корабель, що входить до складу Військово-морських сил України. Він обладнаний двома ізоляторами, зокрема для тяжких хворих. "Сокаль" також має душові кабінки, операційну та необхідне медичне обладнання.


      Операційна катеру "Сокаль" / Фото "Думская"


      Каюта катеру "Сокаль" / Фото "Думская"


      Катер ВМС України підготували для ізоляції хворих на COVID-19 / Фото "Думская"

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Новини України Збройні сили України Коронавірус в Україні Лікування Новини Здоров'я
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