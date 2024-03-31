Президент Украины отметил, что этот день напоминает о силе духа, что противостоит тьме и объединяет мир, и, несмотря на круглосуточный террор России, жизнь может победить.

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Президент поздравил украинцев и всех христиан, которые отмечают сегодня Пасху

Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит тьме победить. Не даст затмить волю. И которая объединяет – объединяет семьи, народы и континенты,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что сейчас не бывает ночи и дня, когда российский террор не пытался бы сломать жизнь украинцев.

"Этой ночью – снова ракеты, снова "Шахеды" против людей. Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить", – заявил Зеленский.

Он также пожелал украинцам и другим народам, которые страдают от войн, скорейшего наступления мира.

Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, которые страдают от войн. Тихой Пасхи!

– пожелал президент Украины.

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