Президент України наголосив, що цей день нагадує про силу духу, що протистоїть темряві та об'єднує світ, і, незважаючи на цілодобовий терор Росії, життя може перемогти.

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Свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти. Не дасть затьмарити волю. І яка об'єднує – об'єднує сім'ї, народи та континенти,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зауважив, що зараз не буває ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати життя українців.

"Цієї ночі – знову ракети, знову "Шахеди" проти людей. Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти", – заявив Зеленський.

Він також побажав українцям та іншим народам, які страждають від воєн, якнайшвидшого настання миру.

Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн. Тихого Великодня!

– побажав президент України.

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