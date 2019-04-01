Католические священники сожгли книги о Гарри Поттере в Польше: фото

Католические священники в северной Польше сожгли книги, которые они считают кощунственными. Среди них были и книги из серии о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала фотографии сожжения у себя на Facebook-странице.

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Священники сожгли книги и другие вещи в городе Кошалин в воскресенье. На фото видно, что в огонь попали также статуэтка слона и маска африканского племени.

Книги о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг считаются самыми популярными художественными произведениями в истории. Во всем мире было продано более 500 миллионов экземпляров.

Евангельская группа оправдывает свои действия библейскими цитатами, которые осуждают магию. Участники группы распространяют христианские сообщения через SMS.