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      Католические священники сожгли книги о Гарри Поттере в Польше: фото

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      Католические священники сожгли книги о Гарри Поттере в Польше
      Католические священники сожгли книги о Гарри Поттере в Польше / Фото из открытых источников

      Католические священники в северной Польше сожгли книги, которые они считают кощунственными. Среди них были и книги из серии о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

      Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала фотографии сожжения у себя на Facebook-странице.

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      Священники сожгли книги и другие вещи в городе Кошалин в воскресенье. На фото видно, что в огонь попали также статуэтка слона и маска африканского племени.

      Книги о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг считаются самыми популярными художественными произведениями в истории. Во всем мире было продано более 500 миллионов экземпляров.

      Евангельская группа оправдывает свои действия библейскими цитатами, которые осуждают магию. Участники группы распространяют христианские сообщения через SMS.

       

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      Теги: Курьезные новости Религия Новости Польши Гарри Поттер
      Источник: 24 канал
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