Католицькі священики спалили книжки про Гаррі Поттера у Польщі: фото

Католицькі священики в північній Польщі спалили книжки, які вони вважають блюзнірськими. Серед них були й книги з серії про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера.

Євангельська група "Fundacja SMS Z NIEBA" опублікувала фотографії спалення у себе на Facebook-сторінці.

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Священики спалили книги та інші речі у місті Кошалін у неділю. На фото видно, що у вогонь потрапили також статуетка слона і маска африканського племені.

Книги про Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг вважаються найпопулярнішими художніми творами в історії. В усьому світі було продано більше 500 мільйонів екземплярів.

Євангельська група виправдовує свої дії біблійними цитатами, які засуджують магію. Учасники групи поширюють християнські повідомлення через SMS.