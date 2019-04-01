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      Католицькі священики спалили книжки про Гаррі Поттера у Польщі: фото

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      Католицькі священики спалили книжки про Гаррі Поттера у Польщі
      Католицькі священики спалили книжки про Гаррі Поттера у Польщі / Фото з відкритих джерел

      Католицькі священики в північній Польщі спалили книжки, які вони вважають блюзнірськими. Серед них були й книги з серії про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера.

      Євангельська група "Fundacja SMS Z NIEBA" опублікувала фотографії спалення у себе на Facebook-сторінці.

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      Священики спалили книги та інші речі у місті Кошалін у неділю. На фото видно, що у вогонь потрапили також статуетка слона і маска африканського племені.

      Книги про Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг вважаються найпопулярнішими художніми творами в історії. В усьому світі було продано більше 500 мільйонів екземплярів.

      Євангельська група виправдовує свої дії біблійними цитатами, які засуджують магію. Учасники групи поширюють християнські повідомлення через SMS.

       

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      Теги: Курйозні новини Релігія Новини Польщі Гаррі Поттер
      Джерело: 24 канал
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