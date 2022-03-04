Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина уже 196 часов удерживает оборону. "Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю", – говорит он.

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По его словам, украинские защитники остановили врага на большинстве направлений, пока остается сложной ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС.

Но боевой дух людей в казацком крае такой, что оккупанты обречены на поражение,

– заверил Резников.

Добавим, что ночью 4 марта Россия обстреляла самую большую в Европе атомную электростанцию. Атака на Запорожскую АЭС всколыхнула не только Украину, но и весь мир, в том числе и президентов многих стран.

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