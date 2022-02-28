Никаких договоренностей пока нет

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Он отметил, что Казахстан предоставит площадку для переговоров Украины и России, если обе стороны сочтут это нужным.

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Конечно, что и русский, и украинский народы для нас – братские, поэтому мы, конечно, переживаем. Готовы предоставить площадку для переговоров, если это сочтут нужным обе стороны,

– сказал Тлеуберди.

Он добавил, что каких-либо договоренностей на этот счет пока нет.