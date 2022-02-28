Ніяких домовленостей поки що немає

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді. Він зауважив, що Казахстан надасть майданчик для переговорів України та Росії, якщо обидві сторони вважатимуть це за потрібне.

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Звісно, ​​що і російський, і український народи для нас – братні, тому ми, звичайно, переживаємо. Готові надати майданчик для переговорів, якщо таке вважатимуть за потрібне обидві сторони,

– сказав Тлеуберді.

Він додав, що будь-яких домовленостей з цього приводу поки що немає.

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