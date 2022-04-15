Казахстан отказался от парада до 9 мая и объяснил причину

В 2022 году Казахстан не будет проводить парад по случаю Дня Победы. Официальной причиной является экономия денег.

Объяснение того, почему в Казахстане в этом году не будут проводить военный парад, предоставили в Министерстве обороны страны.

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Казахстан не будет проводить в 2022 году парад

В ведомстве отметили, что парад на 9 мая не планируют проводить, чтобы сэкономить деньги из бюджета, а также в связи с необходимостью решения иных задач.

Приоритетным является поддержание необходимого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов,

– отметили в министерстве.

Отметим, в 2021 году парад по случаю Дня Победы в Казахстане также не организовывали. Помешала сложная ситуация с эпидемией коронавируса.

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