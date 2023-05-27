Об этом 24 Каналу рассказала журналистка издания "Важные истории" Мария Жолобова. По ее словам, нередко махинации даже не скрываются.
Смотрите также "Сделано в ЕАЭС": в ISW показали, как Путин хочет замаскировать российские товары и обойти санкции
Как работают схемы
Мария Жолобова объяснила, что понять, как именно в Казахстане обходят санкции, оказалось довольно просто. Для этого достаточно было изучить таможенную статистику и декларацию. Это позволило определить, кто больше всего поставляет электронные детали в Россию.
Клиенты в России – это либо оборонные предприятия, либо в случае беспилотников – это какие-то организации, отправляющие "добровольцам" дроны на войну,
– подчеркнула она.
Уже известно, что одна компания покупает дроны за границей и снабжает их Россией. Число уже доставленных туда беспилотников достигает 500 единиц.
"Это организация, которая полностью открыто поддерживает войну. Они открыто собирают пожертвования, покупают дроны и отправляют их на фронт", – сообщила Жолобова.
Компания сначала скрывала истинные цели своей деятельности и отмечала обеспечение исключительно Казастана необходимыми товарами.
Как преступники оправдываются
Журналистка издания "Важные истории" заметила, что такие кейсы можно найти повсюду. К примеру, одна немецкая компания поставляет в значительном количестве западные микрочипы в Казахстан. Она принадлежит сыну владельцев немецкой компании, которые являются россиянами.
Когда мы их спросили, они начали врать и сказали, что не представляют даже кому они поставляют комплектующие,
– объяснила она.
Среди оправданий – комплектующие для видеорегистраторов. Впрочем, одновременно эти элементы используются для российских ракет и дронов.
Даже небольшие компании с большим объемом увеличили импорт микрочипов за время войны благодаря России. В то же время власти Казахстана просто закрывают на это глаза, стараясь не разжигать конфликт с российскими властями.
Санкции против России: последние новости
- Япония расширила санкционные ограничения против страны-агрессорки. Страна запрещает экспорт для 80 организаций из России и предоставление строительных и инженерных услуг для государства-террориста со 2 июня.
- Недавно США расширили экономические санкции против России из-за войны войны. Под ограничение попала служба внешней разведки государства-агрессоры.
- Raiffeisen Bank International пытался избавиться от своего банка в России, но не смог найти покупателя. Сейчас банк все еще остается в стране-агрессорке, обособив русский филиал.