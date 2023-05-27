Об этом 24 Каналу рассказала журналистка издания "Важные истории" Мария Жолобова. По ее словам, нередко махинации даже не скрываются.

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Как работают схемы

Мария Жолобова объяснила, что понять, как именно в Казахстане обходят санкции, оказалось довольно просто. Для этого достаточно было изучить таможенную статистику и декларацию. Это позволило определить, кто больше всего поставляет электронные детали в Россию.

Клиенты в России – это либо оборонные предприятия, либо в случае беспилотников – это какие-то организации, отправляющие "добровольцам" дроны на войну,

– подчеркнула она.

Уже известно, что одна компания покупает дроны за границей и снабжает их Россией. Число уже доставленных туда беспилотников достигает 500 единиц.

"Это организация, которая полностью открыто поддерживает войну. Они открыто собирают пожертвования, покупают дроны и отправляют их на фронт", – сообщила Жолобова.

Компания сначала скрывала истинные цели своей деятельности и отмечала обеспечение исключительно Казастана необходимыми товарами.

Как преступники оправдываются

Журналистка издания "Важные истории" заметила, что такие кейсы можно найти повсюду. К примеру, одна немецкая компания поставляет в значительном количестве западные микрочипы в Казахстан. Она принадлежит сыну владельцев немецкой компании, которые являются россиянами.

Когда мы их спросили, они начали врать и сказали, что не представляют даже кому они поставляют комплектующие,

– объяснила она.

Среди оправданий – комплектующие для видеорегистраторов. Впрочем, одновременно эти элементы используются для российских ракет и дронов.

Даже небольшие компании с большим объемом увеличили импорт микрочипов за время войны благодаря России. В то же время власти Казахстана просто закрывают на это глаза, стараясь не разжигать конфликт с российскими властями.

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