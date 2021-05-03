В Казахстане дети слетели с неисправного аттракциона: не менее 8 пострадавших
В Уральске, что в Казахстане, карусель крутилась на большой скорости, а затем резко остановилась. В результате падения с аттракциона травмы у не менее 8 детей.
Источник:Tengrinews
О досадном инциденте на аттракционе, который произошел вечером 2 мая, издание сообщает со ссылкой на областное управление здравоохранения.
Читайте также Для опасных игр не бывает праздников: на Харьковщине ребенок получил травмы из-за петарды
В Уральске дети выпали из аттракциона
Дети катались на аттракционе в местном парке культуры и отдыха. По словам очевидцев, вдруг карусель заклинило. Она крутилась на большой скорости, а затем резко остановилась.
В результате дети начали биться друг о друга и падать.
В больнице оказались 8 детей
Пострадали восемь детей в возрасте от 5 до 10 лет. Все они оказались в местной больнице. У 6 пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, один мальчик получил перелом голени.
Полиция начала расследование
Полицейские начали досудебное расследование.
В то же время владелец аттракционов в соцсети написал, что рассматривает этот случай как непредсказуемую поломку механизма, которая вызвала экстренную остановку карусели.
В Казахстане дети выпали из аттракциона: видео
Поделиться новостью