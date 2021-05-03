В Уральске, что в Казахстане, карусель крутилась на большой скорости, а затем резко остановилась. В результате падения с аттракциона травмы у не менее 8 детей.

О досадном инциденте на аттракционе, который произошел вечером 2 мая, издание сообщает со ссылкой на областное управление здравоохранения.

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В Уральске дети выпали из аттракциона

Дети катались на аттракционе в местном парке культуры и отдыха. По словам очевидцев, вдруг карусель заклинило. Она крутилась на большой скорости, а затем резко остановилась.

В результате дети начали биться друг о друга и падать.

В больнице оказались 8 детей

Пострадали восемь детей в возрасте от 5 до 10 лет. Все они оказались в местной больнице. У 6 пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, один мальчик получил перелом голени.

Полиция начала расследование

Полицейские начали досудебное расследование.

В то же время владелец аттракционов в соцсети написал, что рассматривает этот случай как непредсказуемую поломку механизма, которая вызвала экстренную остановку карусели.

Обратите внимание! В одном из парков развлечений в провинции Хунань в Китае 13 февраля произошла авария – карусель сломалась прямо во время движения. В результате по меньшей мере 16 человек получили травмы.

В Казахстане дети выпали из аттракциона: видео