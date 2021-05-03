В Уральську, що у Казахстані, карусель крутилася на великій швидкості, а потім різко зупинилася. У результаті падіння з атракціону травмувалися щонайменше 8 дітей.

Про прикрий інцидент на атракціоні, який трапився ввечері 2 травня, видання повідомляє з посиланням на обласне управління охорони здоров'я.

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В Уральську діти випали з атракціону

Діти каталися на атракціоні у місцевому парку культури та відпочинку. За словами очевидців, раптом карусель заклинило. Вона крутилася на великій швидкості, а потім різко зупинилася.

У результаті діти почали битися один об одного і падати.

У лікарні опинилися 8 дітей

Постраждали восьмеро дітей віком від 5 до 10 років. Усі вони опинилися у місцевій лікарні. У 6 потерпілих діагностували закриті черепно-мозкові травми зі струсом мозку, один хлопчик отримав перелом гомілки.

Поліція почала розслідування

Поліцейські почали досудове розслідування.

Водночас власник атракціонів у соцмережі написав, що розглядає цей випадок як непередбачену поломку механізму, яка спричинила екстрену зупинку каруселі.

Зверніть увагу! В одному з парків розваг у провінції Хунань в Китаї 13 лютого сталася аварія – карусель зламалася просто під час руху. У результаті щонайменше 16 людей зазнали травм.

У Казахстані діти випали з атракціону: відео