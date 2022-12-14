Какие именно новости "мозолили глаза" России

В частности, роскомнадзор потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами Винницы, в результате которого погибли десятки человек, а также новость о количестве погибших мирных жителей Мариуполя.

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Позиция Казахстана

В редакции казахстанского издания "Власть" заявили, что не намерены выполнять запросы российского ведомства и "удалять указанные или какие-либо другие новости о войне в Украине и продолжат ее освещение независимо от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном" за военную цензуру".

В редакции подчеркнули, что деятельность издания не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами.

В свою очередь, роскомнадзор пообещал в случае невыполнения требований заблокировать издание в России. Ничего удивительно, в России только так и привыкли действовать.

Россия боится правды как огня

Правда для россиян что-то отвлеченное, далекое, недостижимое. Власть изолировала своих граждан от цивилизованного мира. Вероятно, террористические власти опасаются, что будут с россиянами, которые массово уехали из России после начала мобилизации, и теперь в свободных странах, в частности, в Казахстане будут читать не пропаганду, а независимые СМИ.

Если таких россиян будете ставить все больше, риски для путинской власти будут расти. А диктатор не собирается покидать свой имперский трон, похоже никогда.

Отношения Казахстана и России: главное