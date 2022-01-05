После отключения интернета в стране осуществление безналичных оплат стало невозможным. Таким образом система заблокирована.

Обратите внимание Токаев заявил, что будет находиться в столице, "чтобы не случилось" и пообещал жесткие действия

Не работает приложение главного банка

Помимо отсутствия возможности бесконтактной оплаты, в Казахстане возникла еще одна проблема. Приложение главного банка страны не работает.

Последние новости из Казахстана

Больше о протестах в Казахстане в нашем сюжете: смотрите видео