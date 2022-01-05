После отключения интернета в стране осуществление безналичных оплат стало невозможным. Таким образом система заблокирована.
Обратите внимание Токаев заявил, что будет находиться в столице, "чтобы не случилось" и пообещал жесткие действия
Не работает приложение главного банка
Помимо отсутствия возможности бесконтактной оплаты, в Казахстане возникла еще одна проблема. Приложение главного банка страны не работает.
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- В Казахстане уже третий день продолжаются массовые протесты. Из-за этого президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и заявил о готовности распустить парламент.
- В ряде городов произошли столкновения между силовиками и митингующими. Чтобы разогнать последних, в ход пустили водометы и светошумовые гранаты.
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- На фоне протестов Токаев отправил в отставку бывшего президента Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.
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