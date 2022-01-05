Після відключення інтернету в країні здійснення безготівкових оплат стало неможливим. Таким чином система заблокована.
Зверніть увагу Токаєв заявив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось" і пообіцяв жорсткі дії
Не працює додаток головного банку
Крім відсутності можливості безконтактної оплати, у Казахстані виникла ще одна проблема. Додаток головного банку країни не працює.
Останні новини з Казахстану
- У Казахстані уже третій день тривають масові протести. Через це президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та заявив про готовність розпустити парламент.
- У низці міст відбулися сутички між силовиками та мітингувальниками. Щоб розігнати останніх, у хід пустили водомети та світлошумові гранати.
- У Казахстані відсутній доступ до інтернету, а в Алмати та Нур-Султані відключили мобільний зв'язок.
- На фоні протестів Токаєв відправив у відставку колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки країни.
Більше про протести в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео