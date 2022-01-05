Після відключення інтернету в країні здійснення безготівкових оплат стало неможливим. Таким чином система заблокована.

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Крім відсутності можливості безконтактної оплати, у Казахстані виникла ще одна проблема. Додаток головного банку країни не працює.

Люди вийшли на масові протести через підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.