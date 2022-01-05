Після відключення інтернету в країні здійснення безготівкових оплат стало неможливим. Таким чином система заблокована.

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Не працює додаток головного банку

Крім відсутності можливості безконтактної оплати, у Казахстані виникла ще одна проблема. Додаток головного банку країни не працює.

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